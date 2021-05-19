السفير الأمريكى بالقاهرة: مصر شريك استراتيجى بالغ الأهمية للولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - قال السفير الأمريكى جوناثان كوهين، خلال زيارته لمحافظتى الإسكندرية ودمياط التى امتدت ثلاثة أيام، إن "مصر شريك استراتيجى بالغ الأهمية لنا، كما أننا ثانى أكبر شريك تجارى لمصر. وقد سعدت بهذه الفرصة التى أتيحت لى للتعرّف على المزيد من العمل الرائع الذى يقوم به شركاؤنا المصريون فى الدلتا فى الوقت الذى نتوسّع فيه فى علاقاتنا التجارية والثقافية والتعليمية القائمة".





وفى الإسكندرية، التقى السفير الأمريكى مع المحافظ اللواء محمد طاهر الشريف، وبطريرك البطريركية الأرثوذكسية بالإسكندرية وسائر إفريقيا ثيودوروس الثانى. كما زار مكتبة الإسكندرية ومركز الجيزويت الثقافى وكاتدرائية القديس مرقس القبطية الأرثوذكسية ومركز الحرية للإبداع، بالإضافة إلى زيارته لمصنعين فى المنطقة الصناعية المؤهلة وهما Alex Apparels وGalina Agrofreeze. وافتتح السفير كوهين الركن الأمريكى بالإسكندرية الذى سيستضيف آلاف المصريين فى منشأة حديثة مخصصة للبرامج الثقافية والتعليمية. كما التقى السفير كوهين فى دمياط مع المحافظ الدكتورة منال عوض ميخائيل، وقام بجولة فى مصنع الغاز الطبيعى المسال الذى أقامته الولايات المتحدة، كما ناقش عدداً من القضايا التجارية مع ممثلى مجتمع الأعمال. وجاءت هذة الزيارة للتأكيد على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة ومصر فى منطقة الدلتا، حيث عملت الولايات المتحدة على مدى عقود مع شركاء مصريين لدعم خلق فرص العمل وحماية البيئة والحصول على المياه النظيفة.

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