رئيس الوزراء الفلسطينى يعرب عن تقديره لمبادرة الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - أعرب رئيس الوزراء الفلسطينى محمد إشتية، عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسى، لمبادرته الهامة التى أعلن عنها لإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلى فى قطاع غزة بقيمة 500 مليون دولار، عبر مشاريع تنفذها الشركات المصرية بالتنسيق الكامل مع فلسطين.





وثمن إشتية خلال لقائه وفدا رسميا مصريا فى مكتبه فى مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" هذا الموقف الوطنى لمصر، ودورها التاريخى فى دعم الشعب والقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة، إضافة الى جهودها المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلى على أهالى قطاع غزة. واطلع إشتية من خلال الوفد على الجهود والاتصالات المبذولة من الجانب المصرى، لوقف العدوان الإسرائيلى على أهالى غزة، والتوصل لتهدئة. وجدد إشتية مطالبته للمجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على أهالى القطاع، وضرورة إيجاد آفق سياسى مستند للشرعية والقانون الدوليين ينهى الاحتلال.

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