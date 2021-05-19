البحرية المصرية والإيطالية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالى

جدة - نرمين السيد - نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الإيطالية تدريبا بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية "الجلالة" والفرقاطة الإيطالية (ITS Carlo Margottini) عقب انتهاء زيارتها لميناء الإسكندرية، استمراراً للتدريبات المشتركة التى تجريها القوات البحرية المصرية مع الدول الصديقة.





وأوضح المتحدث العسكرى خلال صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": تضمن التدريب العابر تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المختلفة، ومنها التدريب على مواجهة العدائيات غير النمطية أثناء المغادرة من الميناء، حيث نفذ الجانبان سيناريو مواجهة لنشات سريعة مفخخة مقتربة، والتدريب على أسلوب تنفيذ عملية اعتراض بحرى لسفينة مشبوهة فى ظل القيود المفروضة نتيجة تفشى فيروس كورونا، وكذا تشكيلات الإبحار المختلفة والتى أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على تنفيذ مهامها بدقة وإتقان.

ويعد هذا التدريب، هو الأول من نوعه الذى يشهد مشاركة الفرقاطة المصرية (الجلالة) المجهزة بأحدث الأنظمة القتالية والتكنولوجية العالمية والتى انضمت حديثا للقوات البحرية المصرية.