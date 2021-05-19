السفير المصرى بسول يلتقى نائبة زعيم الأغلبية بالبرلمان الكورى

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور حازم فهمى سفير جمهورية مصر العربية بكوريا الجنوبية، مع النائبة البرلمانية الدكتورة صان وو كانج، المتحدثة الرسمية باسم الحزب الديمقراطى الحاكم ونائبة زعيم الأغلبية بالبرلمان الكورى، وذلك بمكتبها بمقر البرلمان بالعاصمة سول، حيث تم تناول أهم المستجدات على الساحة السياسية لكل من مصر وكوريا الجنوبية وآفاق تطوير التعاون بين كل من البرلمان الكورى والبرلمان المصرى بمجلسيه، فى ضوء حداثة الانتخابات البرلمانية لدى كلا البلدين.





أبدت الدكتورة كانج استعدادها للمساهمة فى تشكيل والانضمام للجمعية البرلمانية للصداقة الكورية المصرية بالبرلمان الكورى تمهيدا للقيام بزيارة للبرلمان المصرى فور تحسن الأوضاع الدولية الناجمة عن جائحة كورونا، موضحة أن البرلمان الكورى بصدد تناول مسألة إنشاء جمعيات الصداقة مع الدول المختلفة، وذلك بعد أن تعطلت تلك الإجراءات بعض الشيء فى ضوء تداعيات جائحة كورونا. وأبرز السفير حازم فهمى أهمية اللجان البرلمانية التى تشارك فيها النائبة الكورية كانج فى توطيد علاقات التعاون بين البرلمانين الكورى والمصرى وتبادل الخبرات التشريعية فى مجالات عمل تلك اللجان، مشيراً إلى عضوية النائبة كانج فى لجنة ما يعرف " بالصفقة الكورية الجديدة" والتى تشمل إدارة تشريعات عملية التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمى فى أعقاب جائحة كورونا، وإلى عضويتها فى لجنة الشؤون الصحية المعنية بتطوير تشريعات المنظومة الصحية فى ضوء جائحة كورونا وتداعياتها المستقبلية، حيث تعد موضوعات تلك اللجان ذات أهمية خاصة كذلك للبرلمان المصرى بمجلسيه، وذلك فى ضوء تأكيد القيادة السياسة على أولوية تلك الموضوعات فى إطار جهود تحقيق التنمية المستدامة فى مصر.

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