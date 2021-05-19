السفير حسام زكي يُشارك غدا في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة دعماً...

كلف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، الأمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي، بالمشاركة في جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة تُعقد بنيويورك غداً /الخميس/ لإظهار الالتفاف الدولي حول الفلسطينيين، حيث من المقرر أن يُشارك بالجلسة عددٌ من وزراء الخارجية العرب، وكذلك وزراء خارجية لدولٍ ذات تأثير وارتباط بالقضية الفلسطينية.

وأكد مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان اليوم، أن جلسة الجمعية العامة المُشار إليها تنطوي على أهمية كبيرة في ضوء عجز مجلس الأمن عن التوافق على مشروع بيان يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة بسبب تصلب الموقف الأمريكي، مشيرا إلى أهمية إظهار الإجماع الدولي حول عدالة القضية الفلسطينية، وتحميل إسرائيل مسئولية التسبب في هذا التصعيد عبر إجراءاتها الاستفزازية المتعمدة في القدس طوال شهر رمضان، والتعبير عن الإدانة لهجماتها العشوائية المتواصلة ضد المدنيين في قطاع غزة.

وقال المصدر إن أبو الغيط سيُشارك اليوم في الجلسة الافتتاحية لاجتماع طارئ يعقده البرلمان العربي لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، مُشيراً إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس من المُقرر أن يلقي كلمة في نفس الجلسة.