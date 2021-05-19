القبض على المتهمين ببث فيديو فاضح لفتاة بالدقهلية وابتزازها

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، لإحدى الفتيات تقوم بتصوير نفسها بطريقة منافية للآداب.
بالفحص تم تحديد الفتاة المٌشار إليها، وتبين أنها طالبة، مقيمة بمحافظة الدقهلية، وبمناقشتها أقرت بوجود علاقة بينها وبين أحد الأشخاص، طالب، مقيم بذات العنوان، وأنها قامت بتصوير الفيديو المٌشار إليه وإرساله له، وإتهمته وصديق له "عامل، مقيم بذات العنوان" بإستخدام الفيديو لابتزازها والتشهير بها.
عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط المتهمان، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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