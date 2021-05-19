رئيس وزراء فلسطين يعرب عن شكره وتقديره لمبادرة الرئيس السيسى لإعمار غزة

أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، لمبادرته الهامة التي أعلن عنها لإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة بقيمة 500 مليون دولار، عبر مشاريع تنفذها الشركات المصرية بالتنسيق الكامل مع فلسطين.

وثمن إشتية خلال لقائه وفدا رسميا مصريا في مكتبه في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" هذا الموقف الوطني لمصر، ودورها التاريخي في دعم الشعب والقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة، إضافة الى جهودها المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة.

واطلع اشتية من خلال الوفد على الجهود والاتصالات المبذولة من الجانب المصري، لوقف العدوان الإسرائيلي على أهالي غزة، والتوصل لتهدئة.

وجدد إشتية مطالبته للمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على أهالي القطاع، وضرورة إيجاد آفق سياسي مستند للشرعية والقانون الدوليين ينهي الاحتلال.