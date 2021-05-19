انت الان تتابع تفاصيل خبر تفاصيل التسجيل في موقع حجز لقاح كورونا في مصر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عبر الكثير من المواطنين عن رغبتهم في التسجيل في موقع حجز لقاح كورونا من أجل تلقي اللقاح، خاصة بعد أن ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالتسجيل في الموقع الذي خصصته الوزارة منذ عدة أشهر للتسجيل فيه، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى.

وطلبت وزارة الصحة من المواطنين إدخال بياناتهم بشكل صحيح في موقع تسجيل اللقاحات، أو الاتصال بالخط الساخن للوزارة، أو الذهاب إلى أي مستشفى.

خطوات التسجيل في موقع حجز لقاح كورونا

وفي هذا الصدد نستعرض لكم في هذه الأسطر التالية رابطًا وخطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا في مصر.رابط الحصول على لقاح كورونا .

إذا كنت ترغب في تسجيل بياناتك على موقع لقاح كورونا ، يجب النقر فوق هذا الرابط للحصول على لقاح فيروس كورونا.

رابط موقع حجز لقاح كورونا في مصر 2021 : https://egcovac.mohp.gov.eg/#/home

أدخل معلومات التعريف مثل الاسم والرقم القومي ومعلومات الاتصال، بما في ذلك رقم الهاتف.

بعد التسجيل، ستصلك رسالة على هاتفك المحمول بها رمز التحقق للتحقق من صحة الرقم.

بيانات مكان العمل للمسجل للتطعيم يتم تحديدها وتأكيدها، مثل المحافظة، نوع مكان العمل، حكومي أو خاص، أو صاحب عمل خاص، واختيار اسم المستشفى أو الجهة التي يعمل بها، مع تحديد اسم المستشفى أو الجهة التي يعمل بها. الأمراض المزمنة التي يعاني منها والعلاج الذي يتلقاه المريض وحالته الصحية.

ويجب على العاملين في القطاع الطبي تحديد الوظيفة سواء طبيب أو صيدلي أو مسعف أو إداري وغيرهم، وبعد ذلك يتم تحديد المحافظة، وأقرب وحدة صحية يرغب المواطن في الحصول عليها.

إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، وكذلك صور التقارير الطبية.

سيتم توقيع إقرارات من قبلهم: الموافقة على البيانات الموجودة على اللقاح، والموافقة على البيانات التي أدخلها، والموافقة على تلقي جرعتين من اللقاح.

بعد الموافقة على التصريحات يعطى رقم ملف خاص يتم من خلاله المتابعة بعد ذلك.