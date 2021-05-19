موعد عيد الأضحى 2021 في مصر حسب البحوث الفلكية

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محمد سياف - ابو ظبي - كشف محمد غريب الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موعد عيد الأضحى 2021 في مصر سيكون الثلاثاء 20 يوليو 2021، بحسب الحسابات الفلكية و10 ذو الحجة 1442 هـجرية في مختلف البلدان العربية والإسلامية.

وأوضح غريب إلى أن موعد عيد الأضحى 2021 هو موعد موحد لكل الدول الإسلامية وذالك لارتباطه بشهر ذي الحجة و موسم الحج الإسلامي.

موعد عيد الأضحى 2021 في مصر هو 20 يوليو

وقال أستاذ المعهد القومي للبحوث الفلكية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لوسائل إعلامية أن موعد عيد الأضحى 2021 في مصر يتحدد بناء على تاريخ اليوم الأول من الشهر ذو القعدة، وتدل الأرقام على أن أول يوم من شهر ذي الحجة 1442 هجرية هو الأحد 11 يوليو حسب علم الفلك، ووقفة عرفات 2021 يوم الاثنين 19 يوليو، وأشار أستاذ المعهد القومي للبحوث الفلكية إلى أن موعد رؤية هلال ذي الحجة سيكون اليوم الـ 29 من شهر ذو القعدة 1442 هـ.

وأضاف أستاذ المعهد الوطني للبحوث الفلكية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه لتحديد موعد رؤية هلال ذي الحجة وتحديد موعد الساعات الأولى من شهر ذي الحجة يعود إلى المملكة العربية السعودية، لتقييد مناسك الحج هناك، مبينة أن تحديد موعد الأشهر القمرية العربية هو أحد المهام العلمية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزياء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل مصر وخارجها.

وفي السياق ذاته، حذرت الدكتورة “وجدة أنور” عضو اللجنة العليا لفيروسات الجهاز التنفسي بوزارة التعليم العالي المواطنين، للفترة الحالية والمستقبلية، من التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتشديد علي ارتداء الكمامة طوال الوقت خارج المنزل، وكذلك الابتعاد عن الأماكن المزدحمة التي تخالف تعليمات الحكومة المصرية للتعامل مع المرض وخاصة المقاهي والمطاعم التي تقدم النرجيلة ولا تحقق التباعد الاجتماعي.