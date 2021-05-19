/631663/مارسيل-سمير-مبادرة-إعمار-غزه-مدعاة-لفخر-كل-مصرى-وتؤكد-دعمنا-لفلسطين

أشادت النائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بالمبادرة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاعادة اعمار غزه، بتخصيص 500 مليون دولار ، فضلا عن اشراك الشركات المصرية المتخصصة فى الاعمار،مؤكدة أن ما أعلنه الرئيس السيسي مدعاة لفخر كل مصرى ومصرية.

حق الشعب الفلسطيني فى دولة مستمرة

ولفتت النائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب، إلى أن تواجد الرئيس السيسي في باريس لم يقتصر على دعم الاقتصاد السوداني فقط، بل أكد علي موقف مصر المساند للشعب الفلسطيني ووقف أعمال العنف، وحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة .

دور مصر فى دعم فلسطين

وثمنت النائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب،عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، فتح القيادة المصرية لمعبر رفح الحدودي مع قطاع غزه لاستقبال حالات الجرحي والمصابين ،جراء القصف العشوائي لقوات الاحتلال على قطاع غزه، فضلا عن ندب عدد من اطباء الاطقم الطبية فى جميع المحافظات للعمل فى مستشفيات شمال سيناء، والعريش المركزي، والشيخ زويد، اضافة إلى ارسال القوافل الطبية والغذائية.

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وكان الرئيس السيسي، اعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.