ويل سميث يستعيد رشاقته بهذه الطريقة..صورة

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يحاول النجم العالمي ويل سميث، إستعادة لياقته البدنية التي تدهورت خلال الفترة الأخيرة بسبب الغلق الذي شهدتها البلاد للصالات الرياضية وغيرها بسبب تفشي فيروس كورونا في الأنحاء، وذلك من خلال التدريبات الشاقة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل عودة ويل سميث من جديد إلى الصالات الرياضية، بعدما تعرضه للتهكم من قبل الجمهور بسبب زيادة وزنه، وظهور الترهلات والدهون عليه في آخر ظهور له على السوشيال ميديا، معلنًا حالته السيئة التي تملكت منه بعد زيادة وزنه.

ويل سميث يستعيد لياقته البدنية

قرر سميث، العودة من جديد للتدريبات بعد حملة تشجيع كبيرة حصل عليها من قبل أصدقائه ومتابعيه عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، حيث واصل التدريبات ليشارك جمهوره طريقته في العودة من جديد من خلال مقاطع فيديو مختلفة وصور له من داخل الصالة الرياضية.

شارك سميث متابعيه وجمهوره، منذ قليل، بصورة جديدة له من داخل صالة التدريبات وهو يواصل عملية التدريب بتمرينة "كتف"، حيث ظهر في الصورة التي نشرها عبر انستجرام وهو يحمل بعض الأوزان، معقبًا على الصورة، قائلًا: "العودة إلى التمرين.. يبدو مثل الدائرة..هيا بنا نبدأ".

الجدير بالذكر، أن هناك عدد كبير من نجوم الفن العربي الذين تناولوا صور ويل سميث بعد زيادة وزنه، معقبين عليها لحلول مصرية أصيلة، لتحصد الصورة على العديد من الوصفات التي يتم استخدامها للتخلص من الدهون التي سببها الحظر وغلق الصالات الرياضية مؤخرًا.