/631666/أفضلية-بيضاء-تاريخ-مواجهات-الزمالك-وطلائع-الجيش

يستضيف نادي الزمالك نظيره طلائع الجيش غدا في تمام الثامنة مساء على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة ال 23 من منافسات الدوري المصري الممتاز, وينتظر عشاق الفريق الأبيض مباراة قوية لفريقهم أمام الجيش كعادة المباريات السابقة بين الفريقين والتي شهدت تألق العديد من الاعبين أبرزهم أحمد سمير لاعب طلائع الجيش الحالي والزمالك السابق.

وتتسم مباريات الفريقين بالندية التامة منذ صعود الفريق العسكري للدوري المصري الممتاز وخاصة في السنوات الأخيرة بعد انتقال اللاعب أحمد سمير من الزمالك لطلائع الجيش الذي نجح في تسجيل في الأخير 7 أهداف من أصل 8 مواجهات لعبها ضد الزمالك .

تاريخ مواجهات الفريقين

تقابل الفريقان في الدوري والكأس قبل مباراة الغد في 34 مباراة نجح الزمالك في تحقيق الفوز في 19 مباراة منها وتعادل في 7 مباريات بينما كانت الغلبة لصالح الفريق العسكري في 8 مباريات كان أخرها في مباراة نصف نهائي كأس مصر والتي انتهت بفوز الطلائع على الزمالك ب 3:1 .

مباريات الفريقان في الدوري المصري

التقى الفريقان في الدوري المصري 31 مرة نجح الفارس الأبيض في الفوز ب 17 مباراة وتعادل وخسر في 7 مباريات

مباريات كأس مصر

التقى الفريقان في بطولة كأس مصر في 3 مواجهات كانت الغلبة للزمالك في مباراتين وخسر مباراة في نصف نهائي كأس مصر العام الماضي .

اكبر انتصار

وكان أكبر انتصار بين الفريقين عام 2014 عندما فاز الفريق الابيض على الفريق العسكري بنتيجة 6:1 ويعد عبدالحليم علي هو هداف الفريقين في المواجهات المباشرة برصيد 5 أهداف