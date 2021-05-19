/631667/صور-مقر-جديد-لتنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين

افتتحت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،اليوم مقراً لنوابها في مجلسي الشيوخ والنواب، بأحد مناطق وسط القاهرة، بالقرب من المجلسين، حتى يتسنى للنواب التجمع والتنسيق فيما بينهم ومناقشة خطط العمل تحت قبة البرلمان، دون أن يتكبدوا عناء التنقل لمسافات طويلة، قد تعيقهم عن ممارسة عملهم بأفضل شكل ممكن.

استوديو التنسيقية كما افتتحت التنسيقية اليوم استوديو خاص بمركزها الإعلامي، لتنتج من خلاله المادة الفليمية المصور والمكتوبة الخاصة ببياناتها الصحفية، وبيانات ممثليها في مجلسي النواب والشيوخ. اداوت الاستوديو ويضم الاستوديو الخاص بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين معدات وأدوات كفيلة بإنتاج ما تحتاجه من مواد إعلامية تنقل نشاط وخطط عمل أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للجمهور. اقرا ايضا :زيمبابوي تطلب دعم مصر فى رئاسة البرلمان الإفريقي وتجدر الاشارة إلى ان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، استقبل بمكتبه ‏اليوم الأربعاء الموافق 19 مايو 2021 ، رئيس برلمان زيمبابوي جاكوب موديندا والوفد المرافق له.‏ ومن جانبه طلب رئيس برلمان زيمبابوي جاكوب موديندا، دعم مصر لمرشح برلمان زيمبابوي لرئاسة البرلمان الإفريقي بانتخابات رئاسة البرلمان الإفريقي، المُقررعقدها خلال الاجتماعات القادمة للبرلمان الإفريقي نهاية الشهر الجاري.

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