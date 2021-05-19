بنطاق الأسطول الشمالي.. القوات البحرية المصرية والإيطالية تنفذان تدريبًا عابرًا

/631669/بنطاق-الأسطول-الشمالي-القوات-البحرية-المصرية-والإيطالية-تنفذان-تدريبا-عابرا

نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الإيطالية تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط، استمراراً للتدريبات المشتركة التى تجريها القوات البحرية المصرية مع الدول الصديقة.

الفرقاطة المصرية الجلالة

وشارك في التدريب الفرقاطة المصرية الجلالة، والفرقاطة الإيطالية ITS Carlo Margottiniعقب انتهاء زيارتها لميناء الإسكندرية.

تضمن التدريب العابر تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المختلفة، ومنها التدريب على مواجهة العدائيات غير النمطية أثناء المغادرة من الميناء.

سيناريو مواجهة لنشات سريعة

ونفذ الجانبان سيناريو مواجهة لنشات سريعة مفخخة مقتربة، والتدريب على أسلوب تنفيذ عملية اعتراض بحرى لسفينة مشبوهة فى ظل القيود المفروضة نتيجة تفشى فيروس كورونا، وكذا تشكيلات الإبحار المختلفة، والتى أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على تنفيذ مهامها بدقة وإتقان .

التدريب الأول من نوعه

ويعد هذا التدريب هو الأول من نوعه الذى يشهد مشاركة الفرقاطة المصرية الجلالة المجهزة بأحدث الأنظمة القتالية والتكنولوجية العالمية والتى انضمت حديثأ للقوات البحرية المصرية .

القوات البحرية المصرية والأمريكية

وكانت قد نفذت القوات البحرية المصـرية والأمريكية تدريبًا بحريًا عابرًا بإشتراك الفرقاطة المصرية (طابا) ولنش الصواريخ (18 يونيو)، مع المدمرة الأمريكية (USS MAHAN) من طراز أرليك بيرج وسفينتى المرور الأمريكيتين (USCGC CHARLES MOULTHROPE، و(USCGC ROBERT GOLDMAN ، وذلك بنطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر.

تمرين حماية سفينة تحمل شحنات هامة

وتضمنت التدريبات تنفيذ مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، منها التدريب على تنفيذ سيناريوهات لإجراءات الأمن البحرى بمسرح العمليات، وتمرين حماية سفينة تحمل شحنات هامة، وكذا تنفيذ تشكيلات إبحار مختلفة.

قدرة الوحدات البحرية

وأظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة من الجانبين على إدارة العمليات القتالية المشتركة.

تأتى تلك التدريبات تأكيدًا على إمكانات وقدرات القوات البحرية المصرية فى العمل والتنسيق مع البحريات العالمية لتأمين حركة الملاحة الدولية وخطوط المواصلات، وتعزيزًا لأواصر التعاون الثنائى بين الجانبين المصرى والأمريكى فى دعم جهود الأمن البحرى بالمنطقة.