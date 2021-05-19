/631670/لقطة-طريفة-من-موسيماني-مع-جماهير-الأهلي-في-جنوب-إفريقيا-فيديو

ظهر بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي في فيديو مع بعض من مشجعي القلعة الحمراء قبل مواجهة صن داونز في إطار منافسات إياب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها في تمام الثالثة من عصر السبت المقبل علىى ملعب بطل جنوب إفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر تويتر فيديو يظهر فيه المدير الفني للفريق وهو يذهب لمصافحة بعض جماهير القلعة الحمراء في جنوب إفريقيا قبل مواجهة الفريق المرتقبة أمام صن داونز في دوري الأبطال الإفريقي. وتقام المباراة بين الأهلي وصن داونز في تمام الثالثة من عصر السبت المقبل في إطار مواجهات إياب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا على ملعب لوكاس موريبي بعد أن انتهت مباراة الذهاب في القاهرة بثنائية لصالح المارد الأحمر ن سجل طاهر محمد طاهر الهدف الأول ، وأضاف صلاح محسن الثاني بعد خطأ واضح من حارس صن داونز. قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز بالدوري في حراسة المرمى: الشناوي وعلي لطفي و حمزه علاء خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول. خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجاي. خط الهجوم: صلاح محسن - محمد شريف - والتر بواليا.

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