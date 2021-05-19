عاجل.. إعادة فتح الحدائق والشواطئ.. أبرز قرارات لجنة كورونا

وفيما يتعلق بتواجد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، شدد الدكتور مصطفى مدبولى على تطبيق قرارات خفض أعدادهم، على أن يتم إرسال كتابات دورية لجميع الجهات الحكومية بهذا القرار.
كما وجه رئيس الوزراء بالتوسع فى البرنامج القومى للتطعيم باللقاحات للعاملين فى كافة المنشآت السياحية على مستوى الجمهورية، خاصة مع الانتهاء من تطعيم العاملين فى القطاع السياحى بكل من محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الحسم فى أعمال الامتحانات المقرر إجراؤها، مع التأكيد على السماح بالحضور لطلاب المدارس الدولية حتى نهاية هذا الشهر فقط، على أن يتم استكمال العملية التعليمية بهذا العام الدراسى " أون لاين" - عن بعد بداية من شهر يونيو.
وخلال الاجتماع، أعلن اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، أنه تم الاتفاق على توريد 20 مليون جرعة من اللقاح الروسى "سبوتنيك" مع الشركة الموردة، على أن يتم التوريد تباعاً حتى آخر العام، وكذلك الاتفاق مع شركة "جونسون آند جونسون" على توريد 20 مليون جرعة.
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