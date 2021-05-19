ملوى تحتفل بالذكرى الـ35 للأنبا بيمن أسقفها المؤسس

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رأس الاحتفال الأنبا ديمتريوس أسقف ملوى وانصنا والأشمونين وعدد قليل من الآباء الكهنة والشمامسة.
الأنبا بيمن أسقف ملوى وأنصنا والأشمونين:
- وُلد باسم "كمال حبيب أنطونيوس فى حى القللى بالقاهرة باسم فى 22 يونيو 1930.
- حصل على ليسانس آداب قسم تاريخ 1950، ودبلوم التربية العالى بدرجة ممتاز 1951 وماجستير فى التربية مع مرتبة الشرف 1959 كما حصل أيضًا على بكالوريوس الكلية الإكليريكية بدرجة جيد جدًا 1964 وماجستير من جامعة برنستون بدرجة ممتاز 1975.
- خدم بمدارس الأحد بالقللى ثم بكنيسة الشهيد مارمينا بشبرا، وقام بالتدريس فى الكلية الإكليريكية بالقاهرة والإسكندرية، وعُيَّنَ عضوًا فى اللجنة العليا لمدارس الأحد ثم سكرتيرًا عامًا لها، قبل رهبنته.
- ترهب فى دير القديس الأنبا بيشوى عام 1972 باسم الراهب أنطونيوس الأنبا بيشوى
- رسم أسقفًا عامًا يوم الأحد 22 يونيو 1975 وتمت تسميته أسقفًا لإيبارشية ملوى وأنصنا والأشمونين فى عشية عيد العنصرة عام 1976 وتم تجليسه على كرسى الإيبارشية، يوم السبت 19 يونيو 1976.
- أسس الكثير من الخدمات والمراكز الخدمية الجديدة والتى كشفت عن الفكر المستنير والمتطور الذى تميز به، منها على سبيل المثال:
- خدمة الوعظ والتعليم من خلال الاجتماعات المتخصصة التى أسسها فى الإيبارشية.
- قام برسامة عدد كبير من الآباء الكهنة لخدمة الكنائس والمناطق المحتاجة وأعداد ضخمة من الشمامسة برتبهم المختلفة.
- قام أيضًا بإنشاء أفرع للأنشطة المساعدة للخدمة كمكتب الخدمة الاجتماعية ومركز الوسائل التعليمية ومكتبة الاستعارة والمطبعة والدياكونية الريفية ومراكز التنمية الريفية كما اهتم بالأنشطة الصيفية المتعددة لخدمة أبناء الكنيسة.
- دخل سجن المرج فيما سُمى وقتها بالتحفظ يوم 5 سبتمبر 1981 مع مجموعة من الآباء الأساقفة والكهنة وآخرين وقد أفرج عنه بعدها بأربعة شهور "يوم 12 يناير 1982" لكن لم يُسمح له بالعودة إلى الإيبارشية بعد سنتين وأربعة شهور "صباح الأحد 13 مايو 1984".
- أسس خدمة التكريس اى التخصيص الخادم للفتيات لأول مرة بالإيبارشية، فأقام عددًا من الشماسات المكرسات وكان ذلك يوم 23 نوفمبر 1984 واشترك معه فى الصلوات وقتها نيافة الأنبا أندراوس مطران أبوتيج الحالى.
- تحمل الأنبا بيمن آلام ومتاعب كثيرة بسبب مرضه بالكبد، واستمر مجاهدًا فى خدمته الأمينة للكنيسة حتى توفى بسلام فجر الإثنين 19 مايو 1986.
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