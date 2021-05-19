انت الان تتابع تفاصيل خبر تابع عروض كازيون “البريمو” من 20 إلي 23 مايو 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تنطلق عروض كازيون الخميس 20 مايو 2021، وذلك على أن تكون سارية حتي 20 مايو الجاري، أو إلي حين إنتهاء الكمية، كما وجبت الإشارة انه تقدم هذه العروض لصيف 2021، على العديد من الأجهزة المنزلية منها المراوح والشاشات، وغيرها من الأجهزة الهامة لدي شريحة واسعة من المواطنين، كما يقدم كازيون ماركت بصورة أسبوعية مجلة عروض مميزة ومختلفة، والتي يمكنكم متابعتها من خلال موقعكم مصر فايف بإستمرار.

عروض كازيون

يُمكن الشراء والطلب من العروض المطروحة من مختلف الفروع لـ ماركت كازيون في العديد من المحافظات في مصر، ويُمكن كذلك الطلب والاستفسار “أونلاين” عن طريق الصفحة الرسمية لها على “Facebook” أو الاتصال على الرقم الساخن 19609، ولكن أولاً عليك التعرف على كتالوج العروض والخصومات التي يتناولها هذا المقال.

مجلة العروض

يعد “Kazyon market” من الشركات القوية والتجارية فى جمهورية مصر العربية، حيث اعتاد على متابعتها شريحة عريضة من المستهلكين بصورة أسبوعية، وذلك لكونها تعرص كتالوج عروض بأسعار تنافسية قوية وخصومات هائلة وغير مسبوقة على مختلف المنتجات والاجهزة الكهربائية بعروض أسعار قد تصل على بعضها 68% تخفيض.

كما يوجد نظام تقسيط على 6 أشهر بدون آي فائدة على جميع الأجهزة الكهربائية، وفق ما نُشر على الصفحة الرسمية لـ كازيون على موقع فيس بوك.

والآن يتناول “مصر فايف” لكم عروض كازيون، والتي تتمثل في الأتي: