نتناول الخطوات اللازمة لـ الاستعلام مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة

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محمد سياف - ابو ظبي - الاستعلام مخالفات المرور 2021, باتت من الخدمات الحكومية الأليكترونية الأكثر بحثاً على محرك البحث”جوجل” حيث يرغب الكثير من أصحاب المركبات معرفة الخطوات الواجب إتباعها لإجراء الاستعلام على المخالفات المرورية 2021، برقم اللوحة أو رخصة القيادة، حيث اتجهت الحكومة المصرية إلى ميكنة الخدمات في المؤسسات الحكومية وفق خطط وروئية مصر 2030، حيث أطلقت الإدارة العامة للمرور خدمات استعلام مخالفات المرور من خلال موقعها الإلكتروني، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها مصر والعالم من جراء تفشي جائحة كورونا المستجدة، تجنباً للتكدس والازدحام وتسيسيراً على المواطنين.

رابط وخطوات الاستعلام مخالفات المرور 2021:

يمكن الآن أن يعلم المستعلم عدد المخالفات التي تم تسجيلها على السيارة دون الحاجة بعد الآن إلي التوجه إلى مكاتب ووحدات المرور، حيث يجب الدخول على الرابط الرسمي التالي من أجل استكمال عملية الاستعلام على مخالفات المرور، موقع النيابة العامة المصرية من هنـــــــــــــا.

– ثم الضغط على أيقونة خدمات المرور، واختيار خدمة استعلام، وإدراج رقم اللوحة بصورة دقيقة، ثم النقر على زر>> الاستعلام مخالفات المرور 2021، ليتم عرض المخالفات التي تم تسجيلها على رقم اللوحة، كما يمكن بعد ذلك دفع الغرامات المالية من خلال نفس الموقع.

– كما تجدر الإشارة إلى وجود العديد من الخدمات المرورية التي تقدم من خلال موقع النيابة المصرية، وتتمثل إجمالاً في؛ خدمات الاستعلامات، خدمات الدفع، وتقديم التظلمات، وتجديد رخصة القيادة، ومعرفة أماكن تسجيل المخالفات.

– إما بالنسبة للاستعلام عن أماكن تسجيل المخالفات، فيجب إدخال الرقم القومي لصاحب المركبة، في الخانة الفارغة المخصصة لها.