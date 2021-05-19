/631668/ولاء-التمامي-تقترح-إنشاء-ميناء-نهري-في-الدقهلية-لخدمة-التجارة

تقدمت النائبة ولاء التمامي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، لإنشاء ميناء نهري في الدقهلية، لخدمة الحركة التجارية في المحافظة.

النقل النهري

وأشارت النائبة ولاء التمامي ،عضو مجلس النواب، إلى أن " النقل النهري محرك رئيسي للنشاط الاقتصادي، وذلك لما يتمتع به القطاع من مميزات عديدة منها، أنه أقل تكلفة من وسائل النقل الأخري، ووسيلة جذب سياحي علاوة على انخفاض استهلاك الوقود، وتكلفة التشغيل بصفة عامة، ويتميز القطاع بقدرته الهائلة في نقل البضائع ذات الأطوال والأوزان غير التقليدية".

النهوض بالاقتصاد

وقالت النائبة ولاء التمامي،عضو مجلس النواب، في مقترحها أن إنشاء ميناء نهري سيحقق الكثير من المكاسب على محافظات الدلتا وليست الدقهلية وحدها، أولها؛ سيساهم في زيادة الحركة التجارية، والنهوض بالاقتصاد، ويستفاد منه الآلاف من أبناء محافظات الدلتا في توفير فرص عمل بصورة مباشرة وغير مباشر"،.

حركة البضائع

وأكملت ولاء التمامي، كما سيساهم بشكل حقيقي في تطوير حركة البضائع وتخفيض أسعار نقلها، من خلال تقليل تكلفة نقلها،والخدمات التي تؤدي لها سواء بتقليل زمن بقاء وسائط نقلها في السفن، وغير ذلك من أنشطة القيمة المضافة والأنشطة المكملة، بما ينعكس في النهاية بالإيجاب على الحالة الاقتصادية لمحافظة الدقهلية وباقي محافظات الدلتا".

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هذا واستقبل المستشار الدكتور حنفي الجبالي،رئيس مجلس النواب،نظيره الزيمبا بوي ،فى زيارة لبحث سبل التعاون المشترك، وتعزيز العلاقات بين البلدين ،كما طلب رئيس برلمان زيمبابوي جاكوب موديندا، دعم مصر لمرشح برلمان زيمبابوي لرئاسة البرلمان الإفريقي بانتخابات رئاسة البرلمان الإفريقي، المُقررعقدها خلال الاجتماعات القادمة للبرلمان الإفريقي نهاية الشهر الجاري.