/631672/أبرز-تصريحات-منى-زكي-عن-مسلسل-لعبة-نيوتن-وتعليق-أحمد-حلمي

استضافت الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المعروض على قناة ON، أبطال مسلسل لعبة نيوتن الذي لاقى ردود فعل إيجابية قوية من قبل الجمهور والنقاد أثناء وبعد عرضه ضمن الماراثون الرمضاني لهذا العام.

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات الفنانة منى زكي خلال استضافتها في برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي.

تصدرت الفنانة منى زكي مؤشرات الأكثر بحثًا على موقع جوجل وذلك بعد لقائها مساء أمس مع الاعلامية لميس الحديدي والتي أبرزت من خلاله العديد من الأمور التى تخص كواليس الشخصية التى لعبتها بمسلسل "لعبة نيوتن" فضلًا أن بعض التفاصيل من حياتها الشخصية.

منى زكي تعترف بسر نجاح لعبة نيوتن

بدأت منى زكي من خلال برنامج كلمة أخيرة، في الحديث عن سبب اختيارها للمسلسل خاصة أنه يعد أول عمل درامي لها بعد غياب 4 سنوات عن الدراما التليفزيونية، مصرحة بأن دورها في لعبة نيوتن جاء بسبب أوراق العمل الجيدة للغاية الناتجة عن جهد مؤلف العمل تامر محسن.

وأوضحت أثناء حوارها مع لميس الحديدي السبب الرئيسي في نجاح مسلسل لعبة نيوتن، قائلة: "اكتشفت مع عرض الحلقات إننا عندنا قماشة حلوة أوي لأن ورق العمل معمول حلو جدًا بسبب المؤلف وورشة عمل مها الوزيري مشرفة العمل أسهم في نجاح العمل وكل فنان أدى دوره في العمل أضاف إلى هذه القماشة بكل صدق وضمير".

وتابعت منى: "الصراحة رأيي أن كل الفنانين اللي شاركوا في العمل كانوا جامدين جدًا، علشان كده مع وجود مخرج كبير ومؤلف عظيم حسينا إننا هنقدم حاجة محترمة وحلوة بس مش لدرجة النجاح اللي شفتها دي الصراحة".

منى زكي تكشف الصعوبات التي واجهتها في شخصية هنا

أعربت منى زكي خلال تصريحاتها في "كلمة أخيرة"، عن الصعوبات التي واجهتها أثناء تأدية شخصية هنا في مسلسل لعبة نيوتن وخاصة وأن الشخصية لا تشبهها تمامًا فقالت: "شخصية هنا كانت بعيدة عني في الحياة الحقيقية عشان كده كنت بسأل المخرج إخترتني ليه وإيه اللي أنت شايفه عندي لازم يتغير عشان الدور ده؟ قال حاجات كتيرة لكن أهم ما قاله هي اللغة وأنا في البداية شفتها موضوع سهل لأن الشخصية تقتضي أن أبدو أتحدث بلغة ركيكية في الانجليزية رغم كوني أتقنها ودي كانت الصعوبة كنت حاسة أن جوايا كرباج لأني متعلمة لغة صح".

وأضافت: "كان عندي كتير صعب بس بقى عندي واحد هو الأفضل بعد تحليل الجمهور والناس لأن فيه حد متخصص في لغة الجسد وفسر مشهد الطبيب النفسي بشكل جيد وأنا انبسطت جدًا بتفسيره لأن مكنش في دماغي أن تحركاتي في المشهد كان ليها معنى أنا بس كنت بتحرك لأني حاسة الدور وطلعت مني حركات الجسد دون قصد وطلع ليها معنى بعد تحليل لغة الجسد ففرحت بده".

رد فعل أحمد حلمي على مشاهد منى زكي في لعبة نيوتن

تحدثت منى زكي عن ردود أفعال الجمهور التي فاقت توقعها، وأتى السؤال حول تعليق زوجها أحمد حلمي عن مشاهدها في لعبة نيوتن لتقول: "كان بيشوف ويتفرج ومبسوط جدا، ومنبهر بكل حاجة وسعيد".

منى زكي تكشف معرفتها بنماذج تشبه شخصية هنا في لعبة نيوتن

كشفت منى زكي خلال البرنامج معرفتها بأشخاص فى الحياة الواقعية تشبه شخصية هنا التى قامت بتجسديها في مسلسل "لعبة نيوتن" وأبرزت دور تلك النماذج في مساعدتها لتأدية الشخصية بنجاح، قائلة: "أنا أعرف ناس كتيرة تشبه هنا، وبدأت أخد منهم كلهم لغة الجسد وحركة إيديهم وطريقة عينيهم وبراءتها، لقّطت من كل النماذج اللى تشبه هنا فى الواقع عشان أقدر أكون هنا".

وأضافت معربة عن دهشتها من ردود فعل النساء حول شخصية هنا قائلة: "اللي خضني ردود فعل بعض الستات على شخصية هنا، لأننا فى الشرق الأوسط أو مصر متربيين إن الست دائمًا هي من تلجأ للخضوع رغم أن شخصية هنا عندما تركت حازم وأحبت مؤنس كان السبب الرئيسىي في ذلك أن مؤنس قام بإرجاع ابنها لها، فضلًا عن احترامه لها وبيقدرها، فهي لم تحبه لكنها أعجبت به لهذين السببين فقط، خاصة أن زوجها الأول كان يقوم بسبها عشان كدة اختارته لأنه بيحترمها".

منى زكي تفاجأ الجمهور بقصة زواج والدتها في سن 14 عام

أوضحت منى زكي، بعض التفاصيل من حياتها الشخصية وهي قصة زواج والدتها من رجل يكبر منها سنًا وهي في سن الـ 14 من عمرها، إذ صرحت بأن والدتها أجبرت على الزواج فى سن صغيرة للغاية، وهى لا تتخطى 14 سنة من عمرها، وذلك بدافع خوف أمها على أبنائها فكانت تمتلك 5 أبناء، وبالتالي بعد تعرض زوجها لأزمة مالية قررت تزويج ابنتها، بهذا السن الصغير، ولم تمانع أن يكون الزوج أكبر منها للغاية فكان الفارق السنى كبير جدًا، وعندما حملت والدتها في هذا السن كرهت هذه الحياة وهذا الزواج وهربت إلى منزل خالتها تحتمي بها، وفي هذه المرحلة قابلت والد منى زكي وأحبته، وتطلقت من زوجها، ثم تزوجت بوالدها الذي احتواها رغم كل الظروف الغريبة والصعبة التي تعرف عليها فيها.

منى زكي ترد على الانتقادات حول شخصية هنا في لعبة نيوتن

وردت منى زكي على هجوم بعض السيدات على بشأن اخفاء طلاقها عنه، قائلة : "هجاوب على بعض أنواع الهجوم التي تعرضت لها شخصية "هنا" ليه هي خبت أنها تطلقت عليه ؟ السبب بسيط هي كانت ناوية تقول له هي بس كانت مستنية تأهل نفسها وتحاول تنسى حازم لأنها شخصية نظيفة من جواها عشان تبقى هناك علاقة بجد".

أما بشأن ترويجها لفكرة ضعف الستات من خلال إبراز بعض جوانب الضعف في شخصية هنا، قالت : "مش حقيقي أبدًا بدليل أنها لما استطاعت الوقوف على قدميها وصلبت نفسها وقررت إنها تفعل بكل شيء بمفردها، صحيح أخدت قرار مش صح بس عادي لأنها فترة تخبط الست أول ماتطلق من زوجها أول شخص بتقابله بيحصل نوع من الإرتباط الخاطيء وده طبيعي ومعروف لأنه محاولة لنسيان الشخص اللي بتحبه فترة تخبط في شخصية "هنا" لأنها لا تملك الخبرة لإختيار الإختيارات الصحيحة".