/631673/الحكومة-تعلن-استمرار-غلق-المحلات-والمولات-فى-التاسعة-مساء
أصدرت اللجنة العليا لإدارة أزمة "كورونا" برئاسة رئيس الوزراء عدد من القرارات أهمها الاستمرار في تطبيق القرارات السابقة حتى نهاية مايو.
قرارات الحكومة: إعادة فتح الحدائق والمتنزهات
كما قرر إعادة فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ بإجراءات احترازية، مشددًا على خفض أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والتوسع في تطعيم العاملين بالسياحة على مستوى الجمهورية.
الاتفاق على توريد 20 مليون جرعة
كما قرر الاجتماع الاتفاق على توريد 20 مليون جرعة من لقاح" سبوتنيك"، وكذا 20 مليون جرعة جونسون آند جونسون.
تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة في اجتماعها السابق
فيما ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.
وتقرر الاستمرار في تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة في اجتماعها السابق، وذلك حتى نهاية شهر مايو الجاري، باستثناء القرار الخاص بالحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة.
وتقرر إعادة فتحها وإتاحتها لاستقبال المواطنين شريطة الالتزام بكل حسم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
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