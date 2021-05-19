الحكومة تُعلن إعادة فتح الحدائق والشواطئ مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية

/631675/الحكومة-تعلن-إعادة-فتح-الحدائق-والشواطئ-مع-الالتزام-بالإجراءات-الاحترازية

نشرت اللجنة العليا لإدارة أزمة "كورونا"، برئاسة رئيس الوزراء عدد من القرارات أهمها الاستمرار في تطبيق القرارات السابقة حتى نهاية مايو.

قرارات الحكومة: إعادة فتح الحدائق والمتنزهات

كما قرر إعادة فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ بإجراءات احترازية، مؤكدًا خفض أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والتوسع في تطعيم العاملين بالسياحة على مستوى الجمهورية.

وتقرر إعادة فتحها وإتاحتها لاستقبال المواطنين شريطة الالتزام بكل حسم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

القرارات الصادرة عن اللجنة في اجتماعها السابق

وفيما يتعلق بتواجد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على تطبيق قرارات خفض أعدادهم، على أن يتم إرسال كتابات دورية لجميع الجهات الحكومية بهذا القرار.

ووجه رئيس الوزراء بالتوسع في البرنامج القومي للتطعيم باللقاحات للعاملين في كافة المنشآت السياحية على مستوى الجمهورية، خاصة مع الانتهاء من تطعيم العاملين في القطاع السياحي بكل من محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

استمرار الدراسة أون لاين

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الحسم في أعمال الامتحانات المقرر إجراؤها، مع التأكيد على السماح بالحضور لطلاب المدارس الدولية حتى نهاية هذا الشهر فقط، على أن يتم استكمال العملية التعليمية بهذا العام الدراسي " أون لاين"عن بعد بداية من شهر يونيو.

الاتفاق على توريد 20 مليون جرعة من "سبوتنيك"

وخلال الاجتماع، أعلن اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، أنه تم الاتفاق على توريد 20 مليون جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك" مع الشركة الموردة، على أن يتم التوريد تباعاً حتى آخر العام، وكذلك الاتفاق مع شركة "جونسون آند جونسون" على توريد 20 مليون جرعة.