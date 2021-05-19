/631676/نجلة-نادية-العراقية-تستعيد-ذكرايتها-مع-والدتها-فيديو

شاركت مي محروس ابنة الفنانة الراحلة نادية العراقية متابعيها بفيديو يجمعها بوالدته، عكس علاقة الأم بإبنتها التي يغمرها مشاعر الحب والاحتواء، وبكلمات مؤثرة علقت عليه معربة عن اشتياقها ومدى افتقادها لها.

دوت الخليج يرصد حالة الحزن التي تخيم على ابنة الفنانة نادية العراقية بعد رحيلها، الذي اهتز له منصات السوشيال ميديا.

ابنة نادية العراقية توجه لها رسالة بعد رحيلها

كتبت محروس عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مشيرة بحديثها إلى والدتها العراقية: "يارب حضنها وحشني و كان بيهون عليا كتير يارب ارحمها و صبرني على فراقها.. خلاص مش هحضنك ولا هشم ريحتك ولا هشوف ضحكتك إلا في ذكريات".

وأردفت مي حديثها: " يا ماما كنتي جميلة و حنونة و مبهجة و صاحبة قريبة و هتفضلي دايماً بنفس الصورة في خيالي.. بحبك يا فتوني و وحشتيني أوي يا نور عيني".

وفاة الفنانة نادية العراقية متأثرة بكورونا

وكان الحزن خيم على الوسط الفني، بعد وفاة الفنانة نادية العراقية منذ عدة أيام، إثر تدهور حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ونقلها إلى إحدى المستشفيات، وشُيعت جنازتها من مسجد الحجاز بمنطقة الطالبية.

كورونا يحصد حياة عدد من مشاهير العرب

الجدير بالذكر، أن جائحة كورونا أطاحت بعدد كبير من نجوم ونجمات الفن، على رأسهم القديرة رجاء الجداوي، هادي الجيار، محمد ريحان، وخبير التجميل محمد الصغير، فضلًا عن إصابة الكثير من المشاهير أبرزهم نجم الكوميديا سمير غانم وزوجته الفنانة القديرة دلال عبد العزيز ولا زالت حالتهم حرجة.