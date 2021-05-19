/631671/ترتيب-الزمالك-و-طلائع-الجيش-في-الدوري-قبل-مواجهة-الغد

ينهي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الـ 23 من منافسات الدوري المصري الممتاز على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي. ويتسعرض دوت الخليج موقف الفريقين في بطولة الدوري قبل مواجهة الغد.

موقف الفريقان في الدوري المصري

يحتل فريق الزمالك قبل المباراة صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد ٤٨ نقطة، وذلك بعد أن خاض الأبيض ٢٢ مباراة نجح في الفوز في ١٤ لقاء منها وتعادل في ٦ مباريات وخسر في مواجهتين فقط ، وسجل لاعبو الأبيض في بطولة الدوري ٣٩ هدفا كأقوى خط هجوم في مسابقة الدوري ، وتلقت شباكه ١٥ هدفاً فقط ، كأقوى ثاني خط دفاع بالمسابقة.

ترتيب طلائع الجيش

بينما يأتي فريق طلائع الجيش المركز الحادي عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري برصيد ٢٧ نقطة، وذلك بعد ان خاض الفريق العسكري ٢٢ مباراة، فاز في ٧ مواجهات، وتعادل في ٦ مباريات، وخسر في ٩ مناسبات. واستطاع الفريق العسكري تسجيل 30 هدفا، بينما استقبلت شباكه ٢٦ هدفاً طوال البطولة. ويواجه فريق الزمالك نظيره طلائع الجيش غدا الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة رقم ٢٣ من بطولة الدوري المصري الممتاز

واستطاع نادي الزمالك الفوز في أخر مبارياته في الجولة الماضية على نادي إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف بينما يأتي طلائع الجيش من تعادل مثير مع زعيم الثغر ويقدم الفريق العسكري نتائج متميزة في في الدور الثاني من منافسات الدوري العام حيث استطاع الفوز ب 4 مباريات وتعادل في مباراة واحدة من أصل 5 مباريات .

الطلائع يستعيد جهود عمرو مرعي

ويستعيد نادي طلائع الجيش خدمات مهاجمه عمرو مرعي وذلك بعد عودته من الايقاف , كما أن الفريق سيخوض المران النهائي على ملعب الكلية الحربية وسيعطي عبدالحميد بسيوني المدير الفني للطلائع أخر الملابسات الفنية استعدادا لمباراة الغد أمام الزمالك في الجولة ال 23 من منافسات الدوري المصري الممتاز بحثا منه عن نتيجة جيده تبعده خطوة أخرى عن مناطق الهبوط في ترتي