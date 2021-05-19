حسن شاكوش يقدم مفاجأة لأهالي منطقة بولاق..فيديو

/631677/حسن-شاكوش-يقدم-مفاجأة-لأهالي-منطقة-بولاقفيديو

حل مطرب المهرجانات حسن شاكوش ضيفًا لبرنامج "لحظات حرجة" للإعلامي أحمد سالم، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، وكانت أبرز تصريحات شاكوش خلال البرنامج حرصه الدائم على مساعدة أهالي منطقته في بولاق.

دوت الخليج يكشف تصريح حسن شاكوش بغنائه مجانًا لأهالي منطقته ببولاق من خلال برنامج لحظات حرجة الإعلامي أحمد سالم.

طرح أحمد سالم سؤلًا على المطرب حسن شاكوش خلال استضافة الأخير في برنامج لحظات حرج حول الغناء مجانًا في حفلات زفاف أصدقائه ليؤكد شاكوش على كلامه قائلًا: "أنا بروح للناس الغرب وأي حد من منطقتي في بولاق من صحابي أو اخواتي أو أصدقائي يطلع يقول أنه معزمنيش في مرة وقولته لأ مش فاضي".

شاكوش يكشف طرق مساعدته لأهالي منطقة بولاق

أوضح شاكوش، أنه حريص على تلبية جميع احتياجات أهل منطقته من غناء أو استخدام صالون الحلاقة الخاص به مجانًا، قائلًا: "أنا عندي صالون حلاقة قولت اللي معهوش فلوس ست أو طفل أو شاب معهوش عايز يروح يحلق ببلاش يحلق".

كليب حبيبتي لحسن شاكوش وياسمين رئيس

الجدير بالذكر أن شاكوش يستعد لطرح فيديو كليب أغنية جديدة تحمل أسم "حبيبتي" الذي يشاركه بطولته الفنانة ياسمين رئيس بعد تألقها في مسلسل "ملوك الجدعنة"، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، كان من المقرر طرحه يوم 15 مايو الماضي لكن أجل تضامنًا مع القضية الفلسطينية التي تتعرض لها بسبب الكيان الإسرائيلي.

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وتأتي كلمات الأغنية قبل طرحها على النحو الآتي: "حبيبتي افتحي شباكك أنا جيت أنا واقف تحت البيت مش هعمل زيطه وسيط وحشتيني.. بتلفي وتدوري عليا ليه مش عايزه تحني ليه طب بصي يابنت الإيه مش هحلك".