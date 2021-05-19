مصرع سائق جرار زراعى صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد من معبر غير قانونى

جدة - نرمين السيد - لقى عامل مصرعه بالدقهلية، اليوم الأربعاء، إثر تصادم بين قطار "المنصورة - المطرية"، مع وجرار زراعى، أثناء عبور شريط السكة الحديد من مكان غير قانونى بين قريتى شاوة وسللنت مركز المنصورة.





تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بحدوث تصادم بين قطار وجرار زراعى على شريط السكة الحديد بين قريتى شاوة وسللنت التابعتان لمركز المنصورة. انتقل ضباط المباحث ومسؤولى السكك الحديدية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ. بالفحص تبين أنه أثناء عبور جرار زراعى قيادة "محمود ع." 58 سنة، عامل ومقيم بقرية شاوة، مركز المنصورة على شريط السكة الحديد من معبر غير قانونى بين قريتى شاوة وسللنت، اصطدم به القطار رقم 207 المنصورة المطرية. وأدى ذلك إلى تحطم الجرار الزراعى ووفاة قائده، وتم نقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولى، وجارى إزالة آثار الحادث، وفحص القطار لإعادة حركة السير مرة أخرى، وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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