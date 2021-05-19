أسقف أبو قرقاص يلتقى بخدام ذوى القدرات الخاصة 

جدة - نرمين السيد - حضر اللقاء القس أبرآم نجيب مسؤول الخدمة، إلى جانب فريق الخدمة المكون من 25 خادما وخادمة.

بحث نيافته معهم احتياجات هذه الخدمة التى تم تأسيسها مؤخرًا فى الإيبارشية، ومقترحاتهم، كما تم تحديد المهام التى سيتولاها أعضاء الفريق.

كان الأنبا فيلوباتير قد عقد اجتماعًا فى وقتٍ سابقٍ من الشهر الجارى، مع مجموعة من خدام ومخدومى ضعاف السمع، بحضور مسؤول الخدمة القس أنطونيوس يوسف، حيث تم الاتفاق على أن تمتد هذه الخدمة لتشمل جميع أبناء الإيبارشية.