مدبولى: الرئيس وافق على بدء تنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية

جدة - نرمين السيد - وأكد رئيس الوزراء، وفقا لبيان صحفى، أن الحكومة تمضى قدما فى تطبيق المشروع القومى لتنمية الأسرة، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وافق على البدء فى تنفيذ المشروع، وفى هذا الصدد تم عقد عدة اجتماعات مع الوزارات والجهات المعنية، وأن اجتماع اليوم يأتى لمتابعة الخطة التنفيذية للمشروع.

وقالت وزيرة التخطيط إن الهدف الاستراتيجى العام للمشروع القومى لتنمية الأسرة يتمثل فى الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية من خلال ضبط النمو السكانى، والارتقاء بالخصائص السكانية.

وتابعت الدكتورة هالة السعيد: اختيار المحافظات المُستهدفة، التى سيُطبق بها المشروع خلال العام الأول، وعددها 9 محافظات هى: أسيوط، وسوهاج، وقنا، والمنيا، والأقصر، وأسوان، والجيزة، والشرقية، والدقهلية، جاء اعتمادا على أربعة مؤشرات، هى مؤشرات: الأكثر فقرا، والأعلى فى معدلات الإنجاب الكلي، والأعلى من حيث الحاجة غير المُلباة، والأعلى فى نسبة المواليد، مع الأخذ فى الاعتبار محافظات المرحلة الأولى من "مبادرة حياة كريمة" التى تضم 51 مركزا إداريا.

واستعرضت الدكتورة أميرة تواضروس محاور الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والتى تتضمن خمسة محاور. يأتى فى مقدمتها محور التمكين الاقتصادى للسيدات فى الفئة العمرية من سن 18-45 عاما، وذلك عبر تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر من خلال وزارة التضامن الاجتماعى، وجهاز تنمية المشروعات، وكذا تدريب مليونى سيدة على إدارة المشروعات، وتجهيز 200 مشغل خياطة للسيدات بوحدات صحة وتنمية الأسرة.

ويتضمن محور التمكين الاقتصادى أيضا تدريب 320 ألف سيدة على ريادة الأعمال والتثقيف المالى، كما سيتم فى إطار محور التمكين الاقتصادى إنشاء مجموعة كبيرة من وحدات صحة وتنمية الأسرة، حيث تم تخصيص 450 مليون جنيه لتجهيز وحدات من هذا النوع فى الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021/2022، وكذلك سيتم رفع كفاءة مستشفيات التكامل كوحدات لصحة وتنمية الأسرة على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى أن المحور الثانى للخطة يتمثل فى التدخل الخدمى، بغرض خفض الحاجة غير المُلباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، من خلال توطين 1500 طبيبة مدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتدريب 2000 طبيب وممرض، وتوفير خدمات تنظيم الأسرة من خلال 400 جمعية أهلية.

كما تطرقت مديرة المركز الديموجرافى بالقاهرة إلى المحور الثقافى والتوعوى والتعليمى، وهو المحور الثالث من محاور الخطة، والذى يستهدف رفع وعى المواطنين بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، من خلال توعية 6 ملايين سيدة فى سن الإنجاب، ومليونين من الشباب المقبلين على الزواج، والتوعية من خلال منظومة نجدة الطفل، وإقامة فعاليات ثقافية ومناهج تعليمية لرفع الوعى بالقضية السكانية.

وتتضمن الخطة التنفيذية المٌقترحة للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، محورا رابعا خاصا بالتحول الرقمى، والذى يختص بميكنة وربط جميع الخدمات المُقدمة للأسرة المصرية لتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ المشروع، فيما يستهدف المحور الخامس والأخير للخطة وضع إطار تشريعى وتنظيمى حاكم للسياسات المُتخذة لضبط النمو السكانى.

وفى سياق متصل، تم استعراض ما تم اتخاذه من خطوات تنفيذية فى المشروع، وتضمنت هذه الإجراءات إدراج 2 مليار جنيه لصالح مشروع تنمية الأسرة المصرية فى خطة التنمية المستدامة، وتشكيل لجنة مشتركة من وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعليم العالى والبحث العلمى حيث قامت بوضع تصور لمقرر دراسى بالجامعات للتوعية بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقضية السكانية، إلى جانب تدقيق بيانات السيدات المتزوجات فى المحافظات التسع المستهدفة.

وأضافت تواضروس أنه تم تشكيل لجنة مصغرة من وزارات التخطيط والتضامن والصحة، والمجلس القومى للمرأة، لوضع معايير حاكمة للحملة الإعلامية للمشروع، وأنه تم وضع تصور لقواعد البيانات المُزمع ربطها وجار العمل على مخاطبة الجهات المعنية، كما تم البدء فى تطوير المرصد الديموجرافى بالمركز الديموجرافى بالقاهرة لبناء وإدارة منظومة المتابعة وتقييم الأداء للمشروع.

وتابعت: تم تشكيل مجموعة عمل داخل وزارة الصحة والسكان لوضع آلية لتنفيذ تحويل مستشفيات التكامل إلى مراكز صحة وتنمية الأسرة، وتحديد معايير اختيار المراكز، وكذا تم وضع مؤشرات لقياس خدمات تنظيم الأسرة، واقتراح تنفيذ مسح سكانى مُصغر سنويا لقياس التقدم فى الخطة.