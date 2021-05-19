التعليم العالى: تجديد ندب طايع عبد اللطيف مستشارا للأنشطة الطلابية

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قراراً بتجديد ندب الدكتور طايع عبد اللطيف الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة جامعة عين شمس للعمل مستشارا لوزير التعليم العالى والبحث العلمى للأنشطة الطلابية، وذلك لمدة عام.





جدير بالذكر أن طايع شغل العديد من المناصب فى ذات المجال، منها: وكيل معهد إعداد القادة بحلوان حتى 2007 ثم مديرا لمعهد إعداد القادة بالعريش 2007-2008، ومستشارا لنائب رئيس جامعة عين شمس للأنشطة الطلابية والمدن الجامعية، ثم مشرفا عاما على معهد إعداد القادة بحلوان لأربعة سنوات مثل فيها وزارة التعليم العالى فى توقيع بروتوكولات التعاون مع الوزارات والمؤسسات والأكاديميات العسكرية والمدنية والجامعات الحكومية والخاصة.

كما أنه أنشأ العديد من نماذج المحاكاة بالجامعات، وترأس اللجنة العليا للإشراف ومتابعة انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية لأربعة أعوام متتالية، فضلا عن أنه يشغل مقرر اللجنة العليا للأنشطة الطلابية منذ أربعة أعوام أيضا، بالإضافة إلى مقرر اللجنة التنفيذية لمبادرة مودة الرئاسية والعديد من المناصب والأنشطة بالتعاون مع جمعيات العمل المدنى.