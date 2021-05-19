جدة - نرمين السيد - يعقد وزير الخارجية سامح شكرى، غدا، سلسلة من اللقاءات مع كل من عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والدكتور أحمد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمنى، ونيكوس ديندياس وزير خارجية اليونان.





ومن المنتظر أن تتناول المباحثات مع عزام الأحمد تطورات الوضع فى الأراضى الفلسطينية، وجهود القاهرة الحثيثة نحو التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء التأزم الحالى. ويبحث شكرى مع أحمد بن دغر الأوضاع فى اليمن والعلاقات المصرية اليمنية، فيما من المتوقع أن يناقش مع وزير خارجية اليونان العلاقات المتميزة التى تربط بين القاهرة وأثينا، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، لاسيما التطورات المتسارعة الجارية فى الأراضى الفلسطينية والتصعيد الذى يشهده قطاع غزة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا.. وزير الخارجية يلتقى نظيره اليونانى وعضو اللجنة المركزية لفتح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.