النشرة المرورية: كثافات بصلاح سالم والقصر العينى وسيولة بالدائرى

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامية إيمان مختار، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى محور أبو قير، وأيضا بعض الأحجام بطريق الكورنيش عند منطقة سبورتينج.

وأشار صابر إلى أن الحركة المرورية بباقى محافظات الوجه البحرى والقبلى تعمل بشكل مرضى وطبيعى، وسط انتشار الخدمات المرورية، عدا الطريق الزراعى الذى تنحصر فيه الأحجام عن منطقة ميت حلفا.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وذكر، أن قطاعات الطريق الدائرى تعمل بشكل مرضى وشكل طبيعى، وسط انتشار الخدمات المرورية على الطرق كافة، بإشراف اللواء محمود عبد الرزاق مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور.

وتابع صابر أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تعمل بشكل مرضٍى وطبيعى، عدا شارع الجامعة للمتجه إلى ميدان الجيزة، وأيضا محور اللبينى القادم من نفق المريوطية المتجه للدائرى، مشيرا إلى أن مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، أوضح صابر أن الحركة المرورية تعمل بشكل مرضٍى وطبيعى، عدا بعض الأحجام فى محور صلاح سالم المتجه إلى مناطق مطار القاهرة، لذا يفضل سلوك محور النصر، وأيضا شارع القصر العينى للمتجه إلى ميدان التحرير.

كما يشهد كورنيش النيل عن منطقة ماسبيرو للمتجه إلى جاردن سيتى، بعض الأحجام، كما يشهد كوبرى 15 مايو بعض الأحجام.