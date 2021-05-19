تنسيقية شباب الأحزاب تفتتح مقرا لنوابها وستوديو لمركزها الإعلامى

افتتحت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، الأربعاء، مقراً لنوابها فى مجلسي الشيوخ والنواب، بأحد مناطق وسط القاهرة، بالقرب من المجلسين، حتى يتسنى للنواب التجمع والتنسيق فيما بينهم ومناقشة خطط العمل تحت قبة البرلمان، دون أن يتكبدوا عناء التنقل لمسافات طويلة، قد تعيقهم عن ممارسة عملهم بأفضل شكل ممكن. كما افتتحت التنسيقية اليوم استوديو خاص بمركزها الإعلامي، لتنتج من خلاله المادة الفيلمية المصور والمكتوبة الخاصة ببياناتها الصحفية، وبيانات ممثليها في مجلسي النواب والشيوخ. ويضم الاستوديو الخاص بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين معدات وأدوات كفيلة بإنتاج ما تحتاجه من مواد إعلامية تنقل نشاط وخطط عمل أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للجمهور.

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