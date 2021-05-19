الحكومة: قرار فتح الشواطئ والحدائق يبدأ تطبيقه السبت المقبل

كشفت مصادر حكومية أن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا التي اتخذتها اليوم بشأن الاستمرار في تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة في اجتماعها السابق بغلق المحلات والكافيهات والمولات 9 مساءً، حتى نهاية شهر مايو الجاري، باستثناء القرار الخاص بالحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة؛ وإعادة فتحها وإتاحتها لاستقبال المواطنين شريطة الالتزام بكل حسم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، سيتم تطبيقها بداية من 22 مايو المقبل عقب انتهاء مدة القرار السابق المقرر له 21 مايو.

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