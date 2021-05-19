اتحاد الصناعات يتبرع بـ10 ملايين جنيه ضمن مبادرة الرئيس لإعمار غزة

كشف مصادر بمجلس اتحاد الصناعات، أن الاتحاد قرر التبرع بـ 10 ملايين جنيه ضمن مبادرة إعادة إعمار غزة، عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس دعم مصر بـ 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة.
وأوضحت المصادر، أن الاتحاد اجتمع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مشيراً إلى أن غرفة صناعة الحبوب فى الاتحاد قررت التبرع بـ300 طن موزعة بين 100 طن أرز و100 طن مكرونة و100 طن دقيق.
وكان اتحاد الصناعات قال في بيان أمس، إن الاتحاد يُقدر مبادرة القيادة السياسية علي تنمية وإعمار فلسطين القيادة السياسية المصرية كانت ولا زالت خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية.
ويتابع اتحاد الصناعات المصرية، باعتزاز ما بادرت به جمهورية مصر العربية من مبادرة تنموية وجهود على الصعيد الدبلوماسي لدعم فلسطين، ويعلن عن استعداده لدعم هذه المبادرة بكل إمكانيات الإتحاد.
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