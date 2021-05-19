6 دقائق تمنح محمد صلاح أفضلية تهديفية على هاري كين فى صراع الحذاء الذهبي

منحت الدقائق أفضلية للدولي المصري محمد صلاح في صراع الحذاء الذهبي في ظل الصراع القوي مع الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام خلال الموسم الحالي 2020 / 2021 والتي اشتعلت بين اللاعبان خلال الفترة الحالية على الفائز باللقب حيث وصل كليهما قبل مباريات اليوم الى 22 هدفاً لكل منهما.

يحل فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولى المصري محمد صلاح ضيفا ثقيلا على نظيره بيرنلي، على ملعب "تورف مور" ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

بينما يستضيف توتنهام هوتسبير، نظيره فريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الثنائى المصري أحمد المحمدى ومحمود تريزيجيه على ملعب توتنهام هوتسبير في إطار منافسات الأسبوع السابع والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأمل محمد صلاح في الوصول الى اللقب كهداف الدوري الإنجليزي للموسم الثالث في مشواره مع نادي ليفربول الإنجليزي حيث استطاع أن يتوج باللقب موسمي 2018 و2019 على التوالي بينما تراجع للمركز الرابع في الترتيب في نسخة 2020، قبل أن يعود لصدارة المشهد خلال الموسم الحالي من البريميرليج.

ووفقاً لشبكة "سكاواكا" العالمية فإن محمد صلاح حقق أفضلية تهديفية خلال الموسم الحالي على حساب هاري كين من خلال دقائق اللعب التي شاك فيها ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك محمد صلاح في ستة دقائق أقل من هاري كين وفق الإحصائية التي رصدتها الشبكة العالمية حيث شارك الفرعون المصري في 2899 دقيقة مقابل 2905 دقيقة شارك فيها هاري كين مع نادي توتنهام.

وبالرغم من عدد الأهداف الأقل للبرتغالي برونو فيرنانديز الا أنه شارك في عدد دقائق أقل من محمد صلاح وهو 3015 دقيقة بالدوري الإنجليزي.

وجاءت دقائق لعب هدافي الدوري الانجليزي كالتالي..

محمد صلاح: 2899 دقيقة

هاري كين: 2905 دقيقة

برونو فيرنانديز: 3015 دقيقة

هيونج مين سون: 2942 دقيقة