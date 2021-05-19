/631678/فيديو-وزير-الخارجية-نثق-بأن-الملء-الثاني-لسد-النهضة-لن-يؤثر-على-مصالح-مصر

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن الملء الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي، يعتقد إنه لن يكون مؤثرًا على المصالح المائية لمصر.

لدينا رصيدا من الأمان المتوفر

كما أكد شكري، أنه من الضروري أن نطمئن جميعا إذ أن لدينا رصيدا من الأمان المتوفر في خزان السد العالي في أسوان.

وقال: “لدينا ثقة في أن الملء الثاني لن يكون مؤثرا على المصالح المائية المصرية ونستطيع التعامل معه من خلال الاجراءات المحكمة في إدارة مواردنا المائية”.

وقوع ضرر على مصر

وأضاف أن أي تصعيد من جانب مصر سيكون مرتبطا بوقوع ضرر على مصالحها المائية، موضحا أن أي تفاقم للامر مرتبط بوقوع الضرر.

وتابع "والضرر اذا لم يقع نستطيع أن نستمر في التعامل مع الأمور دون الحاجة إلى تأزم أو إلى تصعيد".

الدفاع عن مصالح مصر المائية

وأكمل شكري: "في نفس الوقت اذا تم اتخاذ اجراءات أحادية بشكل غير مسؤول من جانب إثيوبيا أو لم تراع الضرر الجسيم الواقع على اي من دولتي المصب مصر والسودان، أو أي استغلال لهذا السد في غير الغرض الذي انشئ من أجله وهو توليد الكهرباء، في هذه الحالة لن تدخر مصر أي جهد في الدفاع عن مصالحها المائية واتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحفاظ عليها".

السيسي وسد النهضة

بينما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في العاصمة الفرنسية باريس الرئيس السنغالى "ماكي سال".

وتم تبادل الرؤى بشأن تطورات قضية سد النهضة.

وأكد الرئيس موقف مصر الثابت بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وشامل حول ملء وتشغيل السد، وفد تم التوافق في هذا الصدد علي استمرار التنسيق الثنائي في الفترة القادمة بشأن حل هذه القضية لتفادى تأثيرها السلبى على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.