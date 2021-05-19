/631679/أزمة-في-مباراة-الزمالك-و-المجمع-البترولي-واللجنة-المنظمة-تعلن-تأجيل-اللقاء

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا لأندية السلة تحت رعاية NBA عن قرار حاسم بشأن مباراة و المجمع البترولي الجزائري بسبب بروتوكول الصحة والسلامة العامة والتي تلتزم بها اللجنة المنظمة للبطولة .

وأعلنت اللجنة تأجيل مباراة الزمالك و المجمع البترولي الجزائري والتي كان من المقرر إنطلاقها في التاسعة مساء اليوم في ثاني مواجهات الفريق بالبطولة الإفريقية للأندية الأبطال (BAL) والمقامة حاليا في رواندا تحت رعاية الـNBA.

ووضحت اللجنة المنظمة خلال بيان رسمي أن المباراة تم الإستقرار على تأجيلها بسبب بروتوكول الصحة والسلامة العامة لوقت لاحق دون الكشف عن أي أسباب واضحة للمباراة ، كذلك لم يتم تحديد موعد للمباراة مرى أخرى .

تأجيل مباراة الزمالك و المجمع البترولي

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة توضيح من اللجنة المنظمة بالأسباب الحقيقة وراء تأجيل مباراة الزمالك ومجمع البترولي الجزائري في إطار مواجهات الفريق الأبيض.

قائمة الزمالك لدوري أبطال إفريقيا لكرة السلة

وكشف أجوستي بوش المدير الفني للزمالك عن قائمة الفريق لمواجهة فيروفياريو دي مابوتو الموزمبيقي في أول مباريات الفريق في دوري أبطال إفريقيا لكرة السلة والتي جاءت كالتالي:

وإسلام سالم ومهاب ياسر وأحمد ياسرو أنس أسامة وهيثم السحرتي و عمر هشام وأحمد حاتم ومصطفى مكاوي والتر هودج ومولوكا ديابتية وميشيل فاكودا وشينميلو يلونا ومصطفي مشعل.