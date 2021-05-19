/631680/إصابة-نجم-الوسط-بكورونا-الإسماعيلي-يتلقى-صدمة-موجعة-قبل-مبارة-المقاولون

أستقر الجهاز الفني للإسماعيلي عن إستبعاد لاعب وسط الفريق من مباراة المقاولون العرب والمقرر إقامتها في السابعة من مساء اليوم بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن نادي الإسماعيلي غياب محمد صادق لاعب الفريق عن مواجهة المقاولون العرب في إطار مواجهات الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز بعد إصابته بفيروس كورونا.

ويخضع اللاعب محمد صادق في الوقت الحالي للحجر الصحي بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا قبل مواجهة المقاولون العرب والمقرر إقامتها في تمام السابعة من مساء اليوم.

وتنطلق المباراة بين الإسماعيلي والمقاولون العرب في تمام السابعة من مساء اليوم على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري المصري الممتاز، وتبث قناة On Time Sport HD 2 أحداث اللقاء بين الفريقين بتعليق صوتي للمعلق مؤمن حسن.

تشكيل الإسماعيلي الرسمي لمواجهة المقاولون العرب

وجاء تشكيل الإسماعيلي الرسمي لمواجهة المقاولون العرب كالتالي:

حراسة المرمى : محمد فوزي

خط الدفاع : حسين السيد، مروان الصحراوي، محمد هاشم، عبد الله جمعة

خط الوسط: عماد حمدي، محمد عادل، محمد حسن

خط الهجوم : احمد مديولي ، فخر الدين ، شكري نجيب

قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاولون العرب

ودخل الإسماعيلي مباراة المقاولون العرب بقائمة مكونة من : حارس مرمى: محمد صبحي، محمد فوزي، محمد مجدي.

خط الدفاع: حسين السيد، باهر المحمدى، مروان الصحراوي، محمد هاشم، أحمد كاستيلو، عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد حسن، نادر رمضان، عمر الوحش، محمد بيومى، محمد عادل، محمود دونجا، عماد حمدى، أري بابل، أحمد مدبولي، محمد الشامي.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، بنسون شيلونجو، شكرى نجيب.