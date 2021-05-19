هنا الزاهد تنهي الجدل حول أزمتها وتستمتع بأجواء تنزانيا..صور

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دوت الخليج يرصد صور هنا الزاهد التي حرصت على مشاركتها مع الجمهور، بعدما أوضحت كواليس صورتها داخل الطائرة، مؤكدة أن ليس هناك كابية بها.

صور هنا الزاهد من تنزانيا

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها وجمهورها، بصور جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” من رحلتها التي تقضيها على سواحل تنزانيا، والتي ظهرت فيها وسط الطبيعة الخلابة التي تشتهر على سواحل المحيط الهندي.

ظهرت “الزاهد” خلال الصور التي نشرتها على حسابها، بفستان قصير مزركش بالورد الملونة التي تتماشى مع طبيعة الأجواء في تنزانيا، مع شعرها المنسدل على كتفيها، حيث تفاعل مع إطلالتها العديد من جمهورها على السوشيال ميديا.

أزمة هنا الزاهد داخل كابينة الطائرة

كانت قد تعرضت هنا الزاهد، إلى العديد من الهجوم فور نشرها صورها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام من داخل كابينة الطائرة، لتخرج وتوضح كواليس إلتقاط تلك الصورة، قائلة: " للتوضيح للناس اللى بتقول بتصور إزاى في كابينة، الطائرة مفيهاش كابينة أصلا زى ما انتوا شايفين في واحد قاعد جنب الطيار بيصور من السياح في تنزانيا وده طيران تنزانى ومش ممنوع هنا تعقد جنب الطيار".

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال هنا الزاهد مسلسل النمر الذي تم عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني 2021، حيث شاركها البطولة كلًا من محمد إمام، ونرمين الفقي، ومحمد رياض، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجي.