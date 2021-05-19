/631682/سفير-مصر-يكشف-سبب-تأجيل-موعد-مباراة-الأهلي-وصن-داونز-بدوري-الأبطال

أكد أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب إفريقيا، أن مباراة الأهلي وصن داونز بمثابة نهائي مبكر لبطولة دوري أبطال إفريقيا وذلك بسبب قوة الفريقين في القارة الإفريقية والمواجهات السابقة بين الطرفين.

وقال السفير المصري أن الأهلي ملزم بإسعاد جماهيره لأنه النادي الوحيد الذي يمثل مصر في البطولة الإفريقيةن وتفع على عاتقه مسئولية إسعاد الجماهير.

وكشف الفاضلي عن سبب تغيير موعد مباراة الأهلي و صن داونز في دوري أبطال إفريقيا : "درجة الحرارة في جنوب إفريقيا تصل إلى ٢٢ درجة والصغرى ٦، وهو أحد الأسباب لتعديل المباراة بدلا من التاسعة مساء الجمعة لتقام الثالثة عصر السبت".

وواصل سفير مصر حديثه: "من اجل تسوية هذه الأمور من البداية لتقليل احتمالية حدوث أية أزمات تم التواصل من السفارة المصرية مع الجهاز الإداري بالأهلي بعد قرعة دور ربع النهائي مباشرة للتعرف على متطلباتهم من أجل التيسير عليهم، وتم الترتيب لكافة الأمور الخاصة بالانتقالات والملاعب وحجز الفنادق والمغادرة والوصول".

سفير مصر يوضح سبب تغيير موعد مباراة الأهلي و صن داونز

وكشف السفير المصري: "لا يوجد حضور جماهيري في مباراة الإياب، وذلك نتيجة جائحة كورونا، وأن هناك إجراءات احترازية من خلال إجراء مسحة لكل من سيكون موجودًا في ملعب المباراةن ورأيت حالة كبيرة من الحماس والجدية في تدريبات الأهلي".

واختتم أحمد الفاضلي حديثه أن الصحافة داخل جنوب إفريقيا تحدثت بشكل كبير عن مباراة الذهاب بعد فوز الأهلي بهدفين دون رد، ولديهم الأمل من أجل التعويض في مواجهة العودة والصعود للدور القادم.

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

في حراسة المرمى: الشناوي وعلي لطفي و حمزه علاء

خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجاي.

خط الهجوم: صلاح محسن - محمد شريف - والتر بواليا.