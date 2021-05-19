محدث لحظة بلحظة.. نتيجة مباراة الإسماعيلي والمقاولون في الدوري

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تنطلق بعد قليل مباراة الإسماعيلي و المقاولون العرب ..

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي و المقاولون العرب

وتنطلق صافرة بداية لقاء الإسماعيلي والمقاولون العرب في تمام السابعة من مساء اليوم على ملعب الجبل الأخضر ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري المصري الممتاز، وتبث قناة On Time Sport HD 2 أحداث اللقاء بين الفريقين بتعليق صوتي للمعلق مؤمن حسن.

ويدخل الإسماعيلي مباراة المقاولون العرب بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد فوزي

خط الدفاع : حسين السيد، مروان الصحراوي، محمد هاشم، عبد الله جمعة

خط الوسط: احمد مدبولي، عماد حمدي، محمد حسن، محمد عادل

خط الهجوم: شكري نجيب، فخر الدين بن يوسف

قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاولون العرب

ودخل الإسماعيلي مباراة المقاولون العرب بقائمة مكونة من : حارس مرمى: محمد صبحي، محمد فوزي، محمد مجدي.

خط الدفاع: حسين السيد، باهر المحمدى، مروان الصحراوي، محمد هاشم، أحمد كاستيلو، عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد حسن، نادر رمضان، عمر الوحش، محمد بيومى، محمد عادل، محمود دونجا، عماد حمدى، أري بابل، أحمد مدبولي، محمد الشامي.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، بنسون شيلونجو، شكرى نجيب.