فيديو جراف.. حصاد زيارة الرئيس إلى فرنسا

جدة - نرمين السيد - فى الفيديو جراف التالى يرصد "دوت الخليج" تفاصيل زيارة الرئيس إلى فرنسا بحث السيسى، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى تطورات سد النهضة، وتناول مع الرئيس الفرنسى الأوضاع بشرق المتوسط وليبيا وسوريا، كما ألقى كلمة أكد خلالها التزام مصر بدعم الأشقاء فى السودان.

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