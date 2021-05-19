صور.. إلقاء نصف مليون ذريعة سمكية بنيل الدقهلية

جدة - نرمين السيد - كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، نادر محى الدين مدير عام التنمية الاقتصادية والاستثمار وفهمى علام مدير إدارة الثروة السمكية بديوان عام المحافظة، بمتابعة عملية إلقاء الذريعة السمكية من البلطى بفرع النيل بنطاق مركز ميت غمر لدعم وتنمية الثروة السمكية.





جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتطوير بحيرات مصر ودعم الثروة السمكية بها وبفرعى النيل، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية. وأكد "المحافظ"، وفقا لبيان صحفى، على أن تنمية الثروة السمكية الهدف منها هو الاكتفاء الذاتى للمحافظة من الأسماك ودعم الصيادين. والجدير بالذكر ان إجمالى الذريعة التى تم استلامها اليوم هو نصف مليون واحدة من الذريعة كمرحلة أولى تم إحضارها من مفرخ المنزلة بمحافظة الدقهلية.

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