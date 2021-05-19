كمامة ومسافة 4 أمتار.. 7 ضوابط لإعادة فتح شواطئ الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أعلن اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، عن استعدادات إعادة فتح الشواطئ، والبالغ عددها 61 شاطئا، بعد صدور قرار من مجلس الوزراء.





ويأتى قرار مجلس الوزراء بإعادة فتح الشواطئ بعد نحو أكثر من عام على إغلاقها بالكامل، أمام الجمهور، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا "كوفيد – 19". وتتضمن الضوابط المقرر إلزام مستأجرى الشواطئ بتنفيذها التالى: 1.إلزام أطقم عمال الشواطئ بارتداء الكمامات. 2.توعية المواطنين بارتداء الكمامة فى حال التواجد على رمال الشاطئ. 3.توزيع نشرات توعية على رواد الشواطئ للتذكير بالإجراءات الواجب اتخاذها. 4.التنبيه على منافذ البيع بالشواطئ باستخدام أدوات أحادية الاستعمال عند تقديم المشروبات أو الأطعمة. 5.الالتزام بوجود جهاز قياس درجات الحرارة على بوابات الشواطئ. 6.التأكد من وجود مسافات بينية 4 أمتار بين كل شمسية وأخرى. 7.التعقيم المستمر والدائم لوحدات خلع الملابس ودورات المياه. وأكد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه سيتم شن حملات تفتيشية للتأكد من إلتزام مستأجرى الشواطئ بتطبيق الإجراءات الاحترازية التى أصدرها مجلس الوزراء. وأضاف أنه سيتم فرض غرامات على مستأجرى الشواطئ المخالفة، لتطبيق الإجراءات الاحترازية قد تصل إلى فسخ التعاقد.

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