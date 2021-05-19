البابا تواضروس ينعى القس بسادة غطاس كاهن كنيسة مارمينا بالمنوفية

جدة - نرمين السيد - توفى اليوم الأربعاء، الأب القس بسادة غطاس كاهن كنيسة الشهيد مارمينا بقرية بير شمس التابعة لإيبارشية المنوفية، عن عمر بلغ 54 سنة، بعد خدمة كهنوتية دامت 14 سنة، متأثرا بإصابته بكورونا.





ولد الأب بسادة يوم 9 مايو 1967، وسيم كاهنًا يوم 25 مايو 2007. وقدم البابا تواضروس الثانى خالص العزاء لنيافة الأنبا بنيامين مطران إيبارشية المنوفية ولمجمع كهنة الإيبارشية، فى نياحة الأب المبارك القس بسادة غطاس، ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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