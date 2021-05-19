إنفوجراف: مشاركة مصر فى إعادة إعمار غزة.. ردود فعل عالمية

جدة - نرمين السيد - أثار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار، ردود فعل عالمية مشيدة بالدور المصرى الاستثنائى فى دعم القضية الفلسطينية.





وأشادت صحيفة "لاريداكثيون" الإسبانية بدور الدولة المصرية فى دعم الشعب الفلسطينى، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى استغل زيارته إلى فرنسا لطرح القضية الفلسطينية والبحث عن الخروج من "أسوأ موجة تصعيد" ضد قطاع غزة منذ 2014. كما اعتبر التلفزيون الألمانى أن مصر اتخذت خطوة استثنائية بتضامنها مع الفلسطينيين، كما أكدت وكالة أكى الإيطالية أن مصر لها دور كبير فى محاولة إنهاء العنف بغزة.

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