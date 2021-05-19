الرئيس السيسي يصل القاهرة عقب زيارة فرنسا 

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أرض الوطن، عقب زيارة العاصمة الفرنسية باريس، حيث شارك في كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن مشاركة الرئيس جاءت تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وذلك فى ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط بين مصر وفرنسا، فضلاً عن الدور المصري الحيوي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان الشقيق على الصعيدين الإقليمى والدولى، وكذلك للثقل الذي تتمتع به مصر على مستوى القارة الأفريقية بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الأفريقية

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