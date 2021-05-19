”شكرى” يلتقى غدا نظيره اليونانى وعضو اللجنة المركزية لفتح ورئيس الشورى اليمنى 

يعقد وزير الخارجية سامح شكرى، غدا الخميس، سلسلة من اللقاءات مع كل من عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والدكتور أحمد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمني، ونيكوس ديندياس وزير خارجية اليونان.
ومن المنتظر أن تتناول المباحثات مع عزام الأحمد تطورات الوضع في الأراضى الفلسطينية، وجهود القاهرة الحثيثة نحو التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء التأزم الحالي.
كما يبحث شكرى مع أحمد بن دغر الأوضاع فى اليمن والعلاقات المصرية اليمنية.. فيما من المتوقع أن يناقش مع وزير خارجية اليونان العلاقات المتميزة التى تربط بين القاهرة وأثينا، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، لاسيما التطورات المتسارعة الجارية في الأراضي الفلسطينية والتصعيد الذي يشهده قطاع غزة.
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