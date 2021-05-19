”الصحة” تعلن خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا  

أعلنت وزارة الصحة والسكان، من خلال إنفوجراف تم نشره على الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خطوات التسجيل على موقع الإلكتروني الخاص بالحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد www.egcovac.mohp.gov.eg.

وكشفت الوزارة في انفوجراف عن إمكانية حجز اللقاح المضاد لفيروس كورونا للفئات المستحقة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من خلال اتباع عدة خطوات على الموقع الإلكتروني.

وطالبت الوزارة المواطنين بالاتصال على الخط الساخن 15335 للحصول على مزيد من المعلومات والاستفسار عن اللقاح.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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